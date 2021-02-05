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Житель Выксы подозревается в убийстве из-за ревности. Как сообщили в региональном СУ СК 8 февраля 2021 года, ссора из-за женщины завершилась трагедией.
Несколько дней назад в гости к своей знакомой пришли двое односельчан п. Б. Песочное Выксы.
После того, как один из них начал оказывать знаки внимания хозяйке, он получил несколько ножевых ранений. Погибшему был 61 год. Подозреваемому - 51 год.
При допросе он пояснил следователям, что ранее у него с хозяйкой были отношения, поэтому он и приревновал гостя. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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