Житель Выксы подозревается в убийстве из-за ревности Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Житель Выксы подозревается в убийстве из-за ревности. Как сообщили в региональном СУ СК 8 февраля 2021 года, ссора из-за женщины завершилась трагедией.

Несколько дней назад в гости к своей знакомой пришли двое односельчан п. Б. Песочное Выксы.

После того, как один из них начал оказывать знаки внимания хозяйке, он получил несколько ножевых ранений. Погибшему был 61 год. Подозреваемому - 51 год.

При допросе он пояснил следователям, что ранее у него с хозяйкой были отношения, поэтому он и приревновал гостя. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.