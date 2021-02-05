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Общество

Перевозчика для обслуживания 14 трамвайных маршрутов выбирают в Нижнем Новгороде

09 февраля 2021 12:06  [138] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Перевозчика для обслуживания 14 трамвайных маршрутов выбирают в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

"Центр безопасности дорожного движения" объявил конкурс на муниципальные трамвайные маршруты: №№ 1 (Московский вокзал – Черный пруд), 2 (Черный пруд – Черный пруд), 3 (Московский вокзал - парк "Дубки"), 5 (ул. Маслякова – Мыза), 6 (Московский вокзал - Московский вокзал), 7 (Московский вокзал - Московский вокзал), 8 (ул. Игарская – Гнилицы), 11 (Черный пруд - Благовещенская площадь), 18 (Лапшиха – Лапшиха), 19 (Трамвайное депо №1 - Мыза), 21 (Черный пруд – парк "Дубки"), 22 (Станция метро "Автозаводская" – ул. Строкина), 27 (Московский вокзал - Трамвайное депо №1), 417 (52-й квартал – Московский вокзал).

Контракт с победителем конкурса будет заключен на срок с 1 марта по 31 декабря 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1,4 млн рублей. Источник финансирования – средства бюджета Нижегородской области.

Аукцион состоится 10 февраля.

Ранее был выбран перевозчик для обслуживания семи автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде. Им стал "Нижегородпассажиравтотранс".

Напомним, в рамках создания и внедрения новой маршрутной сети нижегородской агломерации планируется переход на брутто-контракты с перевозчиками. При использовании системы брутто-контрактов минтранс на конкурсной основе будет предоставлять не маршруты, а объем транспортных услуг. То есть, перевозчики станут выходить на конкурс, где уже прописаны необходимые параметры их работы (интервалы движения, тарифы и т.д.).

Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. При этом деньги за проезд поступают в бюджет региона, из которого и будет оплачиваться работа перевозчика.

Напомним также, что сейчас ведется разработка новой транспортной схемы нижегородской агломерации. Этим занимается АО "Институт "Стройпроект". Реализация транспортной схемы оценивается в 111 млрд рублей. Окончательный вариант цифровой маршрутной сети планируется представить в конце июля 2021 года. 

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Теги:
Госзакупки Трамвай Транспорт
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