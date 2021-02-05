Нижегородский театр оперы и балета сыграл "Свадьбу Фигаро" спустя десять месяцев Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премьера оперы "Свадьба Фигаро" состоится в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. Пушкина 12, 13 и 14 февраля. Накануне, 10 февраля актеры театра сыграли спектакль для журналистов и театральной общественности. На предпоказе присутствовала корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Из-за пандемии коронавируса премьера была отложена на десять месяцев. Первую после смены руководства театра оперу планировалось представить в апреле. Дополнительное время, по словам создателей спектакля, позволило театру лучше подготовиться.

"Это тот редкий спектакль, про который можно сказать – все получилось так, как мы хотели", - заявил в ходе пресс-конференции режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Белянушкин.

Действие спектакля происходит в двух временных пластах одновременно. С одной стороны, артисты исполняют партии оперы 18 века, созданной на основе комедии Бомарше. Здесь зритель видит привычные для того времени взаимоотношения слуг и их господ, так называемое "право первой ночи". Он сочувствует влюбленным Сюзанне и Фигаро, переживает за хулиганистого Керубино, осуждает графа Альмавива, падкого на симпатичных служанок.

Музыка в спектакле звучит максимально приближенно к ее историческому исполнению. События на сцене сопровождаются звуками клавесина, за которым находится дирижер, как это в свое время делал Моцарт. Инструмент был специально изготовлен мастером.

(клавесин, фото: НИА "Нижний Новгород")

"Это клавесин ручной работы очень хорошего уровня. Он был заказан у единственного в России мастера, изготавливающего инструменты европейского уровня. Клавесин здесь - примета стиля. Даже его ограничения, как, например, отсутствие динамики громкости звука подчеркивают это", - рассказал дирижер-постановщик Иван Великанов.

При этом зрители как будто становятся свидетелями другой истории, разворачивающейся в наше время. Герои находятся на современной итальянской вилле со всеми атрибутами красивой жизни – баром с коктейлями, бассейном с надувными фламинго, гардеробом. За окном – плещется море. Как рассказал художник-постановщик спектакля Виктор Шилькрот, были использованы жесткие декорации, неиспользуемые театром в последнее время.

Элегантности одежды персонажей может позавидовать любой современный человек. Чуть что, герои хватаются за мобильные телефоны. За каждым движением героев на сцене следят камеры. Мелкие детали происходящего выводятся на экраны, установленные рядом со сценой. Их тоже специально закупили для постановки.

По словам Дмитрия Белянушкина, отсылка к современности была сделана, чтобы подчеркнуть актуальность оперы в наше время.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Опера впервые в Нижнем Новгороде исполняется на языке оригинала - итальянском. Аристов языку обучал приглашенный коуч по вокалу Джанлука Пальюзо. После его отъезда большую роль в подготовке сыграл дирижер Иван Великанов, владеющий языком. Перевод транслируется на табло над сценой.

"Зрителю будет тяжело. Ему придется следить за происходящим на сцене, поднимать глаза на перевод, обращать внимание на детали, показываемые на экранах. Но все в первый раз не просто. Зритель привыкнет", - прокомментировал Дмитрий Белянушкин.

Главные партии в спектакле исполняют солисты Нижегородской оперы, а также приглашенные артисты. Так в роли Фигаро выступает Олег Цибулько – исполнитель партии Фигаро в постановке Большого театра.

"Я не преувеличу, если скажу, что сейчас весь театр живет этой премьерой. Мы засыпаем и просыпаемся с мыслями о постановке. Благодарю весь коллектив театра за самоотверженный труд! Теперь слово - за зрителем, и я верю, что этим словом будет "браво!"", — отметила директор театра Татьяна Маврина.

Ранее Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина опубликовал онлайн-репетицию оперы "Свадьба Фигаро".

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