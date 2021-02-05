Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 12 февраля коронавирусом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 439 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 12 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было 561872зарегистрировано 454 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 12 февраля составляет 0,96 (вчера - 0.97).

По данным на 12 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 89 996 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 739 (вчера - 5 628).

В настоящее время около 3,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,8 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 81 984 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 445 человек, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 273.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 218 957 человек, в том числе за последние сутки протестировано 7 202 жителя. В среднем за неделю охват тестированием составил 179,1 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.