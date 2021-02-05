Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 11 февраля Общество

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 11 февраля Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Олег Золото

Еще 454 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 11 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 456 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 11 февраля составляет 0.97 (вчера - 0.98).

По данным на 11 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 89 557 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5759 (вчера - 5 753).

В настоящее время около 3,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,9 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 81 539 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 434 человека, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 259.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 211 755 человек, в том числе за последние сутки протестировано 5 577 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 181,2 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.