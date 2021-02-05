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Общество

Глава нижегородского минздрава дал поручение очистить территории больниц от снега

17 февраля 2021 09:04  [129] Общество
Давид Мелик-Гусейнов

Давид Мелик-Гусейнов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов дал поручение очистить территории больниц от снега. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В частности, он отметил, что в кратчайшие сроки все медицинские учреждения региона - больницы, поликлиники и пр. должны привести свою территорию в порядок. Необходимо почистить от снега территорию, избавиться от наледи, обработать лед реагентами или песком.

Также глава минздрава призвал нижегородцев сообщать ему о тех медучреждениях, которые не выполнили его поручение. "Прошу дать обратную связь, если в Вашей поликлинике или больнице не справились с этой задачей", - написал он.

Напомним, что в городе введен режим ЧС в связи с затяжными осадками. Дорожные службы города осуществляют почти круглосуточную уборку снега с улиц города. При этом качество уборки снега в городе проверяет региональная прокуратура.

Слой снега в городе за минувшие выходные составил около 1 метра. На территории Нижегородской области 12, 13 и 14 февраля 2021 года выпало от 40 до 90% месячной нормы снега. За двое суток высота снежного покрова в регионе выросла на 15-25 см.

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Теги:
Здравоохранение Снег
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