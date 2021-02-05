"Газпром" объяснил беспрецедентные инвестиции в Нижегородскую область Общество

Фото: с сайта Газпрома

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Руководство "Газпрома" рассказало о перспективах развития Нижегородской области благодаря программе газификации до 2025 года, подписанной главой компании Алексеем Миллером и губернатором региона Глебом Никитиным в конце прошлого года.

О том, как изменится промышленный потенциал и инфраструктура ряда районов Нижегородской области, рассказал на пресс-конференции генеральный директор ПАО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Объем инвестиций со стороны "Газпрома" по программе газификации Нижегородской области до 2025 года превышает 14 млрд рублей, причем основной акцент сделан на северные районы, где планируется строительство газораспределительной станции "Обход", которая позволит провести голубое топливо к Вернавинскому, Тонкинскому, Тоншаевскому, Шарангскому и Шахунскому районам.

"Отсутствие энергоемких предприятий на севере Нижегородской области связано с отсутствием дешевых энергоресурсов. Эту критическую ситуация необходимо преодолеть. Появится газ – появится и интерес инвесторов к этим районам, появится производство, рабочие места, инфраструктура", - пояснил Сергей Густов.

Он добавил, что газификация севера Нижегородской области была включена в инвестпрограмму по инициативе губернатора Глеба Никитина, который считает данное мероприятие приоритетным.

Вместе с тем, пятилетние планы по развитию газоснабжения в регионе предусматривает дальнейшую газификацию Нижегородской агломерации, где намечено строительство 5 млн кв. метров жилья, а также Дзержинска, где ожидается рост промышленного производства, и заречной части областного центра.

Сергей Густов также рассказал, что "Газпром" станет единым оператором по газификации населенных пунктов. Сейчас поставщик газа отвечает за магистральные и межпоселковые газопроводы, и такие объекты строятся без задержек. Проблемы возникают внутри населенных пунктов, где газораспределительные сети строят местные власти и иногда от действий недобросовестных подрядчиков возникают задержки в строительстве. В результате жители годами ждут, когда в поселке появится газ – при этом к поселку "труба" давно уже подведена.

Создание единого оператора, по словам главы "Газпром межрегтионгаз", предотвратит перечисленные проблемы и позволит проконтролировать процессы проектирования, создания и технического обслуживания газопроводов внутри поселков.

Районов Нижегородской области, включенных в пятилетнюю программу, это касается напрямую, поскольку "Газпром" может стать единым оператором по газификации уже в этом году.