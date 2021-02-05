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Общество

Музей нижегородской интеллигенции отреставрирует компания из Уфы

18 февраля 2021 13:31  [65] Общество

Фото: с сайта culture.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание бывшего музея нижегородской интеллигенции (ул. Горького, 127) отреставрирует ООО "Конструктор" (Уфа). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Компания предложила наименьшую стоимость выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия - 7,6 млн рублей. Отметим, что начальная цена контракта составляла 8,5 млн рублей. Всего в конкурсе участвовали три компании.

Напомним, что в здании планируется реставрация фасадов, кровли, установка новых оконных блоков, замена инженерных систем. После реставрации здание будет подсвечиваться. Также подрядчику необходимо выполнить благоустройство и озеленение территории.

 Работы должны быть выполнены не позднее 1 июля текущего года. 

Напомним, что объект культурного наследия регионального значения "Дом с воссозданной мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX - начала XX веков" находится в собственности Нижегородской области и в настоящее время не используется

Отметим, что здание расположено в так называемом "Квартале памяти 1833 года". Ранее архитектурный совет при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области рассмотрел варианты его преобразования к 800-летию Нижнего Новгорода. Разработчиками концепции выступили — ООО НПП "Архитектоника" и АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области". Предлагается сохранить официальный памятник - Дом Невзоровых (музей нижегородской интеллигенции), историческую застройку вдоль ул. Горького и создать музейный комплекс.

В августе 2018 года сообщалось, что "Квартал памяти 1833 года" и музей нижегородской интеллигенции планировалось вывести за красные линии для сохранения данных объектов. Такая необходимость возникла ввиду того, что в июне 2013 года Гордума одобрила изменения в Генплан, позволяющие расширить ул. Горького за счет сокращения парка Кулибина с вырубкой 69 деревьев. С тех пор вопрос оставался нерешенным, территория по-прежнему находится в так называемых "красных линиях".

СПРАВКА:

ООО ПМК "Конструктор" зарегистрировано в Уфе в марте 2018 года. Генеральный директор - Гайфуллин Вадим Аданисович. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала 20 тыс рублей.

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Теги:
Госзакупки Объекты культурного наследия Реставрация
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