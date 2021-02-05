Музей нижегородской интеллигенции отреставрирует компания из Уфы

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Здание бывшего музея нижегородской интеллигенции (ул. Горького, 127) отреставрирует ООО "Конструктор" (Уфа). Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Компания предложила наименьшую стоимость выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия - 7,6 млн рублей. Отметим, что начальная цена контракта составляла 8,5 млн рублей. Всего в конкурсе участвовали три компании.
Напомним, что в здании планируется реставрация фасадов, кровли, установка новых оконных блоков, замена инженерных систем. После реставрации здание будет подсвечиваться. Также подрядчику необходимо выполнить благоустройство и озеленение территории.
Работы должны быть выполнены не позднее 1 июля текущего года.
Напомним, что объект культурного наследия регионального значения "Дом с воссозданной мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX - начала XX веков" находится в собственности Нижегородской области и в настоящее время не используется.
Отметим, что здание расположено в так называемом "Квартале памяти 1833 года". Ранее архитектурный совет при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области рассмотрел варианты его преобразования к 800-летию Нижнего Новгорода. Разработчиками концепции выступили — ООО НПП "Архитектоника" и АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области". Предлагается сохранить официальный памятник - Дом Невзоровых (музей нижегородской интеллигенции), историческую застройку вдоль ул. Горького и создать музейный комплекс.
В августе 2018 года сообщалось, что "Квартал памяти 1833 года" и музей нижегородской интеллигенции планировалось вывести за красные линии для сохранения данных объектов. Такая необходимость возникла ввиду того, что в июне 2013 года Гордума одобрила изменения в Генплан, позволяющие расширить ул. Горького за счет сокращения парка Кулибина с вырубкой 69 деревьев. С тех пор вопрос оставался нерешенным, территория по-прежнему находится в так называемых "красных линиях".
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ООО ПМК "Конструктор" зарегистрировано в Уфе в марте 2018 года. Генеральный директор - Гайфуллин Вадим Аданисович. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала 20 тыс рублей.
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