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Общество

Сквер Гордеевский в Нижнем Новгороде благоустроят за 22,4 млн рублей

20 февраля 2021 12:29  [82] Общество
Проектная документация благоустройства

Проектная документация благоустройства

Фото: администрация Канавинского района Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сквер Гордеевский (от д. 14 до д. 28) в Нижнем Новгороде благоустроят за 22,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода выбрал подрядчика, который выполнит необходимые работы.

Им стал ООО "Старком" (Нижний Новгород), предложивший наименьшую стоимость. Всего в конкурсе принимали участие пять компаний.

Отметим, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 26,1 млн рублей. Согласно конкурсной документации, средства будут выделены из городского бюджета. 

Напомним, в сквере должны быть предусмотрены зеленые насаждения, игровые площадки, лавочки и малые архитектурные формы. Благоустройство необходимо выполнить до 15 июля 2021 года.

СПРАВКА:

ООО "Старком" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в апреле 2014 года. Генеральный директор - Казакова Анна Николаевна. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала 10 тысяч рублей.

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Теги:
Благоустройство Канавинский район Парки
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