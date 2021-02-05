Оперативный штаб опубликовал данные о заболевших COVID-19 нижегородцах на 23 февраля

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 409 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 23 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было выявлено 407 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 23 февраля, как и днем ранее, составляет 0,98.

По данным на 23 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 94 610 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 576.

При этом уже 94 610 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 409 человек, а 10 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 392.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 270 161 человек, в том числе за последние сутки протестировано 2 973 жителя.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

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Теги:
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