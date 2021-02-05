"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Новая схема на Циолковского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 февраля 2021 15:58  [110] Прямую телефонную линию "Ориентир" проведут в Нижегородской области 25 февраля
22 февраля 2021 15:36  [107] Свыше 99% нижегородских девятиклассников успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку
22 февраля 2021 14:56  [57] Число подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Нижегородской области уменьшилось до 407
22 февраля 2021 14:44  [195] День украинской культуры прошел в нижегородском "Хулиганодоме"
22 февраля 2021 14:05  [125] Нижегородские дорожники составили план снегоуборочных работ на предстоящую смену
22 февраля 2021 11:46  [254] "У всех нас есть возможность поддержать реализацию важной инициативы", - Андрей Чертков
22 февраля 2021 10:09  [197] Нижегородцев предупреждают об опасности катания со снежных горок в необорудованных местах
21 февраля 2021 16:52  [660] Подача холодной воды прекращена в 6 домах Сормова из-за аварии
21 февраля 2021 15:49  [357] Холодную воду отключили в 6 домах на улице Бекетова
21 февраля 2021 15:08  [378] Жители улицы Нестерова в Нижнем Новгороде остались без холодной воды
Общество

Число подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Нижегородской области уменьшилось до 407

22 февраля 2021 14:56  [57] Общество
Фото: стопкоронавирус.рф

Фото: стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировано 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным на 22 февраля, общее число жителей региона, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 - 94201.

Выздоровел 86291 человек, в том числе 423 человека за минувшие сутки.

Скончались в общей сложности 2382 человека, в том числе 10 человек за прошедшие сутки.

Как сообщалось ранее, по данным на 21 февраля, за минувшие сутки в Нижегородской области было зарегистрировано 411 случаев COVID-19.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфекция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph