Число подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Нижегородской области уменьшилось до 407

Фото: стопкоронавирус.рф
За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировано 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По данным на 22 февраля, общее число жителей региона, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 - 94201.
Выздоровел 86291 человек, в том числе 423 человека за минувшие сутки.
Скончались в общей сложности 2382 человека, в том числе 10 человек за прошедшие сутки.
Как сообщалось ранее, по данным на 21 февраля, за минувшие сутки в Нижегородской области было зарегистрировано 411 случаев COVID-19.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.
Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.
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