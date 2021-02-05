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Культура и отдых

Основной манеж отремонтировали в Нижегородском цирке

25 февраля 2021 14:28  [96] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Основной манеж отремонтировали в Нижегородском цирке. Об этом сообщила директор цирка Алена Кириллова в ходе пресс-конференции, посвященной возобновлению его работы после почти годового перерыва.

Она рассказала, что в рамках подготовки к новому сезону на манеже было заменено покрытие на резиновое. По словам Алены Кирилловой, новое покрытие более удобно для артистов и животных. Отметим, что в цирке два манежа - основной и репетиционный.

Также в 2020 году был проведен ремонт помещений для животных. Согласно информации на сайте, в цирке есть конюшня на 37 стойл, отдельные помещения для морских животных, хищников, слонов, собак, обезьян.

Кроме того, летом прошлого года была заменена инженерная инфраструктура в гостинице при цирке, в которой останавливаются артисты.

Работы проводились бригадой, выбранной ФКП "Росгосцирк".

СПРАВКА:

Здание Нижегородского цирка занимает площадь 30 тысяч кв.м.  Цирк рассчитан на две тысячи зрителей.

Нижегородский цирк не работал 23 года. Его реконструкция была начата в 1984 году, однако, в скором времени из-за недостатка финансирования была приостановлена. Работы возобновились только в 2005 году. Открытие цирка после реконструкции состоялось 1 сентября 2007 года. 

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Теги:
Ремонтные работы Цирк
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