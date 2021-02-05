Стало известно число заболевших коронавирусом нижегородцев по данным на 26 февраля Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 392 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 26 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 388 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 25 февраля составляет 0.97, сегодняшние данные пока неизвестны.

По данным на 26 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 95 787 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 396 (вчера - 5 453).

В настоящее время около 3,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,5 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 87 961 житель Нижегородской области, у которого был COVID-19, уже выздоровел. За последние сутки из больниц выписано еще 437 человек, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 430.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 278 331 человек, в том числе за последние сутки протестировано 3 997 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 132,7 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до 14 марта.

Кроме того, с 25 февраля снят запрет, который действовал для детей, не достигших 16 летнего возраста. Им не разрешалось посещать ТЦ без сопровождения взрослых с 5 ноября 2020 года. Теперь, когда ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется, данный запрет перестал действовать.