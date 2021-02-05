Три человека доставлены в больницу в результате взрыва газа на Мещерском бульваре Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Три человека доставлены в больницу в результате взрыва газа на Мещерском бульваре. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, два человека - 41-летний мужчина и женщина не получили серьезных травм. Тем не менее, с ранами, полученными от осколков стекла они были доставлены в больницу.

Еще одна женщина была спасена сотрудниками регионального МЧС. Они достали женщину из-под завалов. Сейчас она доставлена в Приволжский исследовательский медицинский университет. У нее зафиксированы термические ожоги.

В настоящее время продолжаются поиски еще одного человека, находящегося под завалами.

Напомним, что в ликвидации последствий ЧП на Мещерском бульваре задействованы около 300 человек.