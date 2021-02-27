Вывеска продуктового магазина упала на пенсионерку в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вывеска продуктового магазина упала на пожилую женщину в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 1 марта 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Это произошло в 14:15 на ул. Сергея Тюленина, 4.

Пострадавшая 87-летняя нижегородка госпитализирована.

"Было выставлено оцепление, помощь спасателей не понадобилась", - добавили в ведомстве.

Как сообщается в соцсетях, на козырек с одного из балконов дома упала снежная глыба, конструкция не выдержала и рухнула вниз.