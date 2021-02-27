Вывеска продуктового магазина упала на пенсионерку в Нижнем Новгороде

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Вывеска продуктового магазина упала на пожилую женщину в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 1 марта 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Это произошло в 14:15 на ул. Сергея Тюленина, 4.
Пострадавшая 87-летняя нижегородка госпитализирована.
"Было выставлено оцепление, помощь спасателей не понадобилась", - добавили в ведомстве.
Как сообщается в соцсетях, на козырек с одного из балконов дома упала снежная глыба, конструкция не выдержала и рухнула вниз.
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