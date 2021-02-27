В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2020 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2021 13:04  [51] Глеб Никитин рассказал о планах по переводу школ на пятидневку
03 марта 2021 12:21  [133] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области
03 марта 2021 11:59  [141] Амфитеатр, уличный вернисаж и болларды "гуси" появятся в Арзамасе
03 марта 2021 11:54  [142] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 3 марта
03 марта 2021 10:57  [94] Более 200 нижегородцев уже стали участниками акции "Прощайте, пени!" от "Теплоэнерго"
03 марта 2021 10:13  [872] Свет, отопление и горячую воду частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода
02 марта 2021 19:08  [458] Нижний сегодня: главные события дня
02 марта 2021 17:59  [356] Глеб Никитин встретился с игроками и руководством ХК "Торпедо"
02 марта 2021 17:37  [289] Нижегородская область лидирует по числу заявок на конкурс "Навигаторы детства"
02 марта 2021 17:28  [252] Нижегородцы могут получить грант до 100 тысяч рублей на проект по благоустройству
Общество

Амфитеатр, уличный вернисаж и болларды "гуси" появятся в Арзамасе

03 марта 2021 11:59  [141] Общество

Фото: визуализация проекта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Амфитеатр, уличный вернисаж и болларды "гуси" появятся в Арзамасе. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Объявлен аукцион на комплексное развитие и благоустройство ул. Карла Маркса в Арзамасе (Литературный перекресток, "Гайдаровские пруды").

Согласно конкурсной документации, на эти цели выделено 74,2 млн рублей.

Аукцион назначен на 2 апреля. Заказчиком выступает МКУ "Служба городского хозяйства".

В техническом задании сказано, в частности, что необходимо будет создать зону, совмещенную с проездом транспорта. Кроме этого, установить велопарковку, островки со скамьями, урны, элементы навигации, болларды "гуси". Также будут установлены арт-объект "Ядро" и "Горячий камень", уличный вернисаж, амфитеатр с навесом около музея Гайдара и арт-стена "Энциклопедия города".

Помимо этого, в рамках благоустройства, появятся новые зоны для отдыха: площадка для тихого отдыха; площадка перед историческими усадьбами; открытая площадка перед гостиницей; читальная, посвященная букварю Вахтерова; площадка перед музеем Гайдара и библиотекой с местами отдыха.

Все работы должны быть завершены с момента заключения контракта до 1 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что реконструкция соборной площади в Арзамасе запланирована на 2021 год.

Прилегающие территории включают ул. Гостиный ряд, Ленинский садик, сквер Листьева, Никольский спуск, смотровую площадку у Соборной площади, ул. Владимирского, смотровую площадку на ул. Владимирского, ул. Карла Маркса (до пересечения с ул. Калинина), площадь Сергия Страгородского и прилегающую к ней территорию (ул. Мучной ряд).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph