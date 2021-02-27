Амфитеатр, уличный вернисаж и болларды "гуси" появятся в Арзамасе Общество

Фото: визуализация проекта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Амфитеатр, уличный вернисаж и болларды "гуси" появятся в Арзамасе. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Объявлен аукцион на комплексное развитие и благоустройство ул. Карла Маркса в Арзамасе (Литературный перекресток, "Гайдаровские пруды").

Согласно конкурсной документации, на эти цели выделено 74,2 млн рублей.

Аукцион назначен на 2 апреля. Заказчиком выступает МКУ "Служба городского хозяйства".

В техническом задании сказано, в частности, что необходимо будет создать зону, совмещенную с проездом транспорта. Кроме этого, установить велопарковку, островки со скамьями, урны, элементы навигации, болларды "гуси". Также будут установлены арт-объект "Ядро" и "Горячий камень", уличный вернисаж, амфитеатр с навесом около музея Гайдара и арт-стена "Энциклопедия города".

Помимо этого, в рамках благоустройства, появятся новые зоны для отдыха: площадка для тихого отдыха; площадка перед историческими усадьбами; открытая площадка перед гостиницей; читальная, посвященная букварю Вахтерова; площадка перед музеем Гайдара и библиотекой с местами отдыха.

Все работы должны быть завершены с момента заключения контракта до 1 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что реконструкция соборной площади в Арзамасе запланирована на 2021 год.

Прилегающие территории включают ул. Гостиный ряд, Ленинский садик, сквер Листьева, Никольский спуск, смотровую площадку у Соборной площади, ул. Владимирского, смотровую площадку на ул. Владимирского, ул. Карла Маркса (до пересечения с ул. Калинина), площадь Сергия Страгородского и прилегающую к ней территорию (ул. Мучной ряд).