Оперштаб опубликовал новые данные о заразившихся COVID-19 нижегородцах Общество

Оперштаб опубликовал новые данные о заразившихся COVID-19 нижегородцах

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Ещё 386 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки, по данным на 6 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 387 новых случаев COVID-19.

По данным на 6 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 98 881 человека, в том числе активных случаев зафиксировано 4 815 (вчера - 4 875).

При этом 91 528 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано 430 человек, а 16 случаях заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 538.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта внес в указ "О режиме повышенной готовности" изменения, которые направлены на частичное снятие действующих ограничений по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры - там возобновляется работа гардеробов и сферы общепита, где увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.