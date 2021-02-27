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Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 7 марта

07 марта 2021 11:11  [58] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 383 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 7 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 386 новых случаев COVID-19. 

На сегодняшний день в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 99 264 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 730 (вчера - 4 815).

При этом уже 91 983 нижегородцев, у которых был COVID-19, выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 455 человек. 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 551.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта внес в указ "О режиме повышенной готовности" изменения, которые направлены на частичное снятие действующих ограничений по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры - там возобновляется работа гардеробов и сферы общепита, увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
Здравоохранение Инфекция Коронавирус
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