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Бизнес

Здание обанкротившегося банка "Ассоциация" выставлено на продажу

09 марта 2021 13:07  [135] Бизнес

Фото: авто объявления

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Помещения, которые принадлежали обанкротившемуся банку "Ассоциация" в Нижнем Новгороде, выставлены на продажу. Об этом сообщает Российский аукционный дом (РАД), который проводит торги по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Речь идет о продаже недвижимости на ул. Максима Горького: двухэтажном здании (д.63, площадь 291,9 кв м.) и части пятиэтажного здания (на продажу выставляется 780,5 кв м.) в доме №61.

Поясняется, что недвижимость реализуется единым лотом по начальной цене в 105,68 млн рублей с шагом понижения в 5,9 млн рублей. Минимальной ценой названа сумма в 52,4 млн рублей.

Напомним, что банк "Ассоциация" лишился лицензии в конце июля 2019 года. В кредитной организации вскрылся факт фальсификации документов финансовой отчетности. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Следователи считают, что руководитель казначейства банка вносил в отчетность кредитного учреждения недостоверные сведения о финансовом положении организации, после чего предоставлял такие сведение в Банк России. В сентябре 2019 года по заявлению Центробанка арбитражный суд признал "Ассоциацию" банкротом и открыл конкурсное производство.

По данным на конец декабря прошлого года банк "Ассоциация" завершил расчеты с кредиторами первой очереди. Более 900 вкладчикам вернули 7,2 млрд рублей. Кредиторы второй очереди в реестре кредиторов банка отсутствовали. По состоянию на 1 декабря 2020 года размер неурегулированной задолженности перед неаффилированными кредиторами третьей очереди составлял 76,2 млн рублей или 0,69% от общего объема требований реестра кредиторов.

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Теги:
Банки Банкротство Недвижимость
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