Нижний сегодня: главные события дня Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области, где 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено более чем в половине районов области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 100 019 человек, из которых 43 984 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 56 035 — за пределами областного центра.

Здание обанкротившегося банка "Ассоциация" выставлено на продажу

Банк "Ассоциация" лишился лицензии в конце июля 2019 года. В кредитной организации вскрылся факт фальсификации документов финансовой отчетности. Сейчас в рамках банкротства распродается имущество банка. Речь идет о продаже недвижимости на ул. Максима Горького: двухэтажном здании и части пятиэтажного здания (в доме №61. Недвижимость реализуется единым лотом по начальной цене в 105,68 млн рублей с шагом понижения в 5,9 млн рублей.

Синоптики рассказали о продолжительности аномальных морозов в Нижнем Новгороде

По информации синоптиков, такая погода будет держаться до пятницы: под утро около -18°…-22°. Но в ночь с пятницы на субботу уже прогнозируется небольшое потепление – столбики градусников покажут -14°, а днем уже -6°.

Около 36 миллионов рублей направят на защиту четырех мостов в Нижнем Новгороде 562789

Речь идет о Молитовском, Мызинском, Канавинском мостах и Метромосте. Защиту переправ осуществит ООО "Агентство транспортной безопасности" (Краснодар), которое запросило за Метромост 8,9 млн рублей, а за три других- по 9,05 млн рублей.

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 9 по 14 марта 2021 года

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 9 по 14 марта.