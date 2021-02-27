В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 марта 2021 19:19  [107] Нижний сегодня: главные события дня
09 марта 2021 18:55  [224] Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов
09 марта 2021 18:05  [8694] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 9 марта)
09 марта 2021 16:58  [189] Православную воскресную гимназию хотят построить в Автозаводском районе на ул.Поющего
09 марта 2021 16:48  [109] Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает об ограничении подачи тепловой энергии за долги
09 марта 2021 16:41  [139] Павловская ЦРБ получит новое медоборудование в 2021 году
09 марта 2021 16:34  [106] Ремонт 26 км дорог планируется за два года в Воротынском районе
09 марта 2021 15:54  [597] Участников первого железнодорожного круиза встретили в Нижнем Новгороде
09 марта 2021 15:47  [420] Синоптики рассказали о продолжительности аномальных морозов в Нижнем Новгороде
09 марта 2021 15:05  [157] Прокуратура выявила завышение стоимости благоустройства парка Станкозавода
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

09 марта 2021 19:19  [107] Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области, где 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено более чем в половине районов области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 100 019 человек, из которых 43 984 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 56 035 — за пределами областного центра.

Здание обанкротившегося банка "Ассоциация" выставлено на продажу

Банк "Ассоциация" лишился лицензии в конце июля 2019 года. В кредитной организации вскрылся факт фальсификации документов финансовой отчетности. Сейчас в рамках банкротства распродается имущество банка. Речь идет о продаже недвижимости на ул. Максима Горького: двухэтажном здании и части пятиэтажного здания (в доме №61. Недвижимость реализуется единым лотом по начальной цене в 105,68 млн рублей с шагом понижения в 5,9 млн рублей.

Синоптики рассказали о продолжительности аномальных морозов в Нижнем Новгороде

По информации синоптиков, такая погода будет держаться до пятницы: под утро около -18°…-22°. Но в ночь с пятницы на субботу уже прогнозируется небольшое потепление – столбики градусников покажут -14°, а днем уже -6°.

Около 36 миллионов рублей направят на защиту четырех мостов в Нижнем Новгороде 562789

Речь идет о Молитовском, Мызинском, Канавинском мостах и Метромосте. Защиту переправ осуществит ООО "Агентство транспортной безопасности" (Краснодар), которое запросило за Метромост 8,9 млн рублей, а за три других- по 9,05 млн рублей.

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 9 по 14 марта 2021 года

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 9 по 14 марта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph