Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 9 по 14 марта 2021 года Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 9 по 14 марта.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

10 марта - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);

11 марта - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+);

12,13 марта - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);

13 марта - спектакль по мотивам комедии Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (16+);

14 марта - спектакль по пьесе Дона Нигро "Дефлоресы" - "Шальная семейка"(16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

11 марта - опера Петра Чайковского по драме Генриха Герца "Дочь короля Рене" - "Иоланта" (12+);

12 марта - балет Фикрета Амирова по мотивам сказок "Тысяча и одна ночь" (12+);

13 марта - опера Франческо Пиаве по драме Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" - "Травиата" (12+);

14 марта - балет Петра Чайковского по сказке Шарля Перро "Спящая красавица" (0+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

10 марта - спектакль по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад" (12+);

11 марта – спектакль по произведениям Виктории Токаревой "Параллельные влюбленности" (16+);

12 марта - спектакль по пьесе Максима Горького "На дне" (12+);

13 марта - спектакль по пьесе Ольги Михайловой "Третья правда, или История одного преступления (18+);

14 марта – спектакль по произведению Александра Пушкина "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (6+);

14 марта – спектакль по пьесе Нины Садур "Смертники"- "Мальчики" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

12,13 марта - спектакль по пьесе Григория Горина "Прощай, конферансье" (12+);

13 марта - спектакль по сказкам Льва Толстого "Как мужику счастье было" (6+);

14 марта - спектакль по сказке Льюиса Кэролла "Алиса в Стране чудес" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

12,13 марта - спектакль по сказке Сергея Михалкова "Три поросенка и волк" (6+);

14 марта - спектакль по пьесе Евгения Шварца "Золушка" (6+).

Детский театр "Вера":

10 марта - спектакль по мотивам произведения Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" (0+);

11,12 марта - спектакль по мотивам пьесы Уильяма Шекспира "Трагическая история Гамлета, принца датского" (16+);

13 марта – спектакль по произведению Виктора Драгунского "Денискины рассказы" (6+);

14 марта - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

14 марта - концерт памяти Сергея Попова (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

13 марта - спектакль по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из подольска" (16+);

14 марта - спектакль по пьесе Виктора Понизова "Аз есмь тварь" - "Тварь 5.8.7.6/2" (16+);

14 марта – спектакль по пьесе Владимира Илюхова "Как Настенька чуть кикиморой не стала" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

14 марта - спектакль драматического отделения по пьесе Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки" (16+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

13 марта - абонемент №1 "Симфонии. Рядом с Бетховеном" (6+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

9 марта - концерт класса профессора Гринес (концертмейстерское искусство) (6+);

10 марта - открытие всероссийской олимпиады по предмету "Инструменты народного оркестра" (6+);

11,12,13 марта - концерт в рамках всероссийской олимпиады по предмету "Инструменты народного оркестра" (6+);

12 марта - органный концерт цикла "В-А-С-Н". Мансур Юсупов (Калининград) (6+);

14 марта - концерт цикла "Музыкальная культура стран Европы" Автор проекта - профессор Матвеева. (6+);

14 марта - закрытие всероссийской олимпиады по предмету "Инструменты народного оркестра" (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

11 марта - программа "Космический сон Почемучки" (5+), программа "Рассвет космической эры" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

12 марта - программа "Парад планет" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Розетта" (12+);

13 марта - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Азбука Земли" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Звездное небо весны" (12+); программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "Естественный отбор" (12+);

14 марта - программа "Астрономическая азбука" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Небо нашего города" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо весны" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Выставочный зал НГХМ (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка графики Александра Домничева "Нижегородские мотивы" (12+), седьмая выставка социокультурного проекта "Свобода творчества" (12+), выставка Владимира Дайбова "Очевидная действительность" (12+).

Дом Сироткина: обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка "Платье с историей" (12+).

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (6+); выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+).

Запланированные мероприятия:

Дом Сироткина: 13 марта - лекция цикла "Что такое гравюра". Читает Надежда Юрасова (12+); занятие по теме "Анималистический жанр" в рамках детского образовательного проекта "Музейная гостиная" (6+).

Нижегородский кремль: 9-14 марта - масленичные гуляния "Не все французу Масленица! Или приключения иностранца на козьей Масленице" (6+).

Музее деревянного зодчества "Щелоковский хутор": 8-13 марта - детская интерактивная игровая программа "Масленка" (6+); семейная интерактивная программа "А мы Масленку встречаем"! (0+).

Нижегородская ярмарка: 8-13 марта - VII фестиваль-конкурс "Масленичная седмица" в рамках православной ярмарки "Широкая масленица" (6+).

Подробнее о традициях, обрядах и приметах масленичной недели можно прочитать в нашей статье.