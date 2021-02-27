Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 10 марта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 378 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 10 марта. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 373 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 10 марта составляет 0.98 (вчера – 0.99).

По данным на 10 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 100 397 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 532 (вчера - 4 589).

В настоящее время около 3,2 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,5 тысячи человек лечится в больницах, четыре человека находится в обсерваторах.

При этом 93 282 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 425 человек, а 10 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 583.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 329 307 человек, в том числе за последние сутки протестировано 1 688 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 144,9 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта внес в указ "О режиме повышенной готовности" изменения, которые направлены на частичное снятие действующих ограничений по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры - там возобновляется работа гардеробов и сферы общепита, где увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.