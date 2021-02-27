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Экономика

Трассу М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань" планируется оформить в единых цветах

10 марта 2021 15:06  [69] Экономика

Фото: Автодор

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Скоростную автомагистраль М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань" планируется оформить в серых и оранжевых цветах. Об этом сообщается в группе компании "Автодор" в соцсети ВКонтакте. 

Оранжевыми будут металлические конструкции и перильные ограждения. Этот и серый цвета также рассматриваются для оформления шумозащитных экранов и трансформаторных подстанций, расположенных вдоль трассы.

Отмечается, что серый и оранжевый являются основными цветами другого проекта "Автодора" - Центральной кольцевой автомобильной дороги А-113 в Московской области. Также это корпоративные цвета компании.

"Единая цветовая гамма на протяжении почти 800 километров трассы позволит сделать дорогу узнаваемой и сформировать архитектурный стиль местности, по которой она пройдет. Как показала практика ЦКАД, оранжевые элементы шумозащитных экранов делают поездку по скоростной трассе не такой монотонной и не позволяют потерять концентрацию за рулем", - отмечают в компании.

Напомним, что скоростную магистраль М-12 планируется построить до 2027 года. Строительство пройдет в восемь этапов.

Ранее сообщалось, что подготовительные работы уже стартовали в Нижегородской области. 

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов. От границы с Владимирской областью дорогу планируют проложить через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский, Пильнинский районы.

Для скоростной автодороги "Москва-Казань" россияне предложили почти сто вариантов названий.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. 

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Размер уставного капитала 100 тысяч руб. Генеральный директор - Андреев Алексей Владимирович. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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Теги:
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