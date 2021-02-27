ВЭБ заинтересовался концессией по реновации ливневок Нижнего Новгорода Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода и ВЭБ провели переговоры, в ходе которых были достигнуты договоренности о заинтересованности сторон в реновации системы ливневой канализации города. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

В администрации пояснили, что переговоры велись в 2020 году.

Сейчас производятся предпроектные работы по сбору исходной информации для формирования техзадания, где будут определены параметры концессионного соглашения.

Напомним, в январе 2019 года городская администрация предложила передать ливневки и фонтаны в концессию "Водоканалу". Речь идет о ливневых и дождевых канализациях, насосных станциях, коллекторах (всего 540 единиц). Договор планировалось заключить в 2020 году.

Проведенное в 2019 году техническое обследование 429,9 км ливневых сетей города, 24 станций и пяти очистных сооружений показало, что 90% инфраструктуры находится в предаварийном и аварийном состоянии.

Однако, переговоры с Водоканалом не увенчались успехом. Администрация города и компания не достигли согласия по условиям концессии, и приняли решение не заключать соглашение.

Ранее городская администрация также попросила у правительства софинансирования работ по приведению в порядок ливневой канализации.