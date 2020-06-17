Нижегородская мэрия попросила у правительства 137 млн рублей на восстановление ливневок Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская мэрия попросила у правительства 137 млн рублей на восстановление ливневок. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин в ходе заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 17 июня 2020 года.

По его словам, именно столько денег потребуется, для того чтобы привести ливневую канализацию в порядок. Администрация Нижнего Новгорода направила губернатору Нижегородской области письмо с просьбой софинансирования данных работ.

Также Дмитрий Сивохин заявил, что в настоящее время разрабатывается программа по комплексному развитию сетей города.

Главный инженер управления инженерной защиты города Сергей Степанов, в свою очередь, назвал другую необходимую для функционирования ливневок сумму – 170 млн рублей.

Он напомнил, что в 2019 году было проведено техническое обследование 429,9 км ливневых сетей города, 24 станций и пяти очистных сооружений. 90% инфраструктуры находится в предаварийном и аварийном состоянии.

При этом Сергей Степанов отметил, что МКУ "Инженерная защита города" выступает муниципальным заказчиком, содержанием объектов занимаются подрядчики.

Депутаты комиссии рекомендовали главам районов Нижнего Новгорода определить минимум необходимых мер.

Отметим, что в первом полугодии 2020 года на содержание ливневок выделено 12,4 млн рублей, на второе – 13,9 млн рублей.

Напомним, в январе 2019 года нижегородская администрация предложила передать ливневки и фонтаны в концессию "Водоканалу". Речь идет о ливневых и дождевых канализациях, насосных станциях, коллекторах (всего 540 единиц). Договор планировалось заключить в 2020 году.

В мае 2020 года в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, пояснил, что соответствующее решение будет рассматриваться уже новым составом администрации города.

"Сейчас мы остались на том же месте, где были 2 года назад", - заявил Сергей Степанов на заседании 17 июня 2020 года.

Напомним также, что 8 мая после ливня центр Нижнего Новгорода в очередной раз затопило. В том числе, сильно подтопило участок на ул.Б.Покровской. Набережная Федоровского выглядела как большое озеро. По дорожкам и мостам текли ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде вода сошла вместе с грунтом. Из-за дождя "Черный пруд" и стадион "Водник" оправдали свои названия.