Оперативный штаб опубликовал данные о заболевших COVID-19 нижегородцах на 14 марта

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Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 365 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 14 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было выявлено 367 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 14 марта, как и днем ранее, составляет 0,98.

По данным на 14 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 101 880 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 283 (вчера - 4 346).

При этом уже 94 958 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 415 человек, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 639.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 349 595 человек, в том числе за последние сутки протестирован 5 401 житель.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта внес в указ "О режиме повышенной готовности" изменения, которые направлены на частичное снятие действующих ограничений по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры - там возобновляется работа гардеробов и сферы общепита, где увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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