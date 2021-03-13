"Том Сойер Фест НН" озвучил планы на сезон 2021 года Культура и отдых

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест - Нижний Новгород" озвучил планы на сезон 2021 года. Информация об этом размещена в группе в соцсети Facebook.

В этом году волонтеры планируют завершить ремонт главного дома усадьбы архитектора Владимира Лемке (ул.Короленко,11/21), который стартовал в октябре 2020 года. В прошлом году удалось отремонтировать главные фасады. Сейчас участникам фестиваля предстоит покрасить фасады, выходящие во двор, частично заменить декор на доме, оштукатурить цоколь, восстановить крыльцо и сделать отливы.

Работы запланированы на май в зависимости от погодных условий.

Также волонтеры "Том Сойер Фест" собираются благоустроить усадебный сад Лемке. В нем, в последствии будут собираться нижегородцы на поэтические и литературные встречи, вечера романса, историческое ателье, мастер-классы, игры в усадебном саду.

"Во дворе домов усадьбы находится совершенно очаровательный садик, который стараниями жительницы дома Ольги Борисовны стал настоящей оранжереей. В планах – сохранить цветники, а также дополнить площадку дорожками, газоном, установить лавочки, провести освещение, разместить арт-объекты", - говорится в сообщении организаторов.

К благоустройству волонтеры приступят в июле.

Кроме того, в этом году планируется продолжить ремонт внутри дома № 18 по ул. Короленко (дом вдовы титулярного советника Авдотьи Скворцовой), который является штабом фестиваля. Подробности пока не определены. Известно только, что в апреле там пройдет субботник и будет немного изменена экспозиция музея.

Напомним, в Нижнем Новгороде фестиваль проводится третий год подряд. В 2018 году был отремонтирован дом № 18 по ул.Короленко. В 2019 году отремонтированы три дома: ул.Новая, 20; ул.Новая, 22а и ул.Короленко, 16. В 2020 году два дома - ул.Новая, 20А и ул.Новая, 22.

Первый дом, отремонтированный движением "Том Сойер Фест", передали в областную собственность весной 2020 года.

Ранее сообщалось, что "Том Сойер Фест Нижний Новгород" получил грантовую поддержку "Команды 800".