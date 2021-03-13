Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 15 марта Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 353 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 15 марта. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 365 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 15 марта составляет 0.97 (вчера – 0.98).

По данным на 15 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 102 233 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 218 (вчера - 4 283).

В настоящее время около 3 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,3 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 95 365 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 407 человек, а 11 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 650.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 354 484 человека, в том числе за последние сутки протестировано 4 889 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 143,4 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта внес в указ "О режиме повышенной готовности" изменения, которые направлены на частичное снятие действующих ограничений по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры - там возобновляется работа гардеробов и сферы общепита, где увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.