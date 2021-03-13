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Общество

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 16 марта COVID-19

16 марта 2021 12:20  [143] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 348 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 16 марта. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 353 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 16 марта, как и днем ранее, составляет 0.97.

По данным на 16 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 102 581 человека, в том числе активных случаев зафиксировано 4 144 (вчера - 4 218).

В настоящее время около 3 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,3 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 95 774 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже вылечились от инфекции. За последние сутки из больниц выписаны еще 409 человек, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 663.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 356 944 человека, в том числе за последние сутки протестировано 2 460 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 141,9 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
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