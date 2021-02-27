Москва безвозмездно отдает Нижнему Новгороду еще 10 б/у трамваев Общество

Фото: Нижегородэлектротранс (архив)

Нижний Новгород получит от Москвы еще 10 трамваев Татра Т-3 на безвозмездной основе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Трамвайные вагоны использует ФГУП Мосгортранс. Сейчас они отремонтированы и переоборудованы под электронные системы управления. Транспорт пока эксплуатируется на столичных маршрутах.

После доставки в Нижний Новгород вагоны пополнят трамвайное депо №2. По информации "Нижегородэлектротранса", это позволит уменьшить интервалы движения трамваев на линии.

Напомним, что сейчас "Нижегородэлектротранс" объявил конкурс по выбору перевозчика, который доставит данные вагоны из Москвы. Компания будет определена 17 марта.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород уже получил две партии б/у трамваев из Москвы на безвозмездной основе. Первую партию из 11 трамвайных вагонов - в ноябре 2018 года, вторую партию - в августе 2020 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс".