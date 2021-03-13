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Общество

Еще 348 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области

19 марта 2021 11:45  [197] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 348 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 19 марта. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 349 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 19 марта составляет 0.97 (вчера – 0.95).

По данным на 19 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 103 630 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 014 (вчера - 4 097).

В настоящее время около 2,8 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,3 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 97 015 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже вылечились от инфекции. За последние сутки из больниц выписаны еще 440 человек, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 708.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 372 543 человека, в том числе за последние сутки протестировано 6 579 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 162,8 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
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