В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Границы Сарова расширят за счет Дивеевского района и Мордовии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
20 марта 2021 14:12  [129] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 20 марта
20 марта 2021 12:20  [144] ФОК на улице Родионова в Нижнем Новгороде достроят в 2023 году
20 марта 2021 11:29  [843] Трамвайные пути предложили продлить от Мызы до Новинок в Нижнем Новгороде
19 марта 2021 20:26  [199] Нижние венцы "Дома Павловой" начали устанавливать на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде
19 марта 2021 19:29  [188] Минпромторг РФ обеспечит учреждения культуры Нижегородской области новыми музыкальными инструментами
19 марта 2021 19:15  [1322] Станислав Прокопович жестко прокомментировал нововведения в нижегородском транспорте
19 марта 2021 18:35  [360] Нижегородские волонтеры отправили поздравительные открытки жителям Крыма
19 марта 2021 18:25  [182] Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по качеству общего образования
19 марта 2021 17:43  [158] Почти 40 дворов и 90 крыш очистили от снега в Приокском районе Нижнего Новгорода
19 марта 2021 17:29  [252] Проспект Гагарина в Нижнем Новгороде отремонтируют по нацпроекту БКАД
Общество

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 20 марта

20 марта 2021 14:12  [129] Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 352 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 20 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 348 новых случая COVID-19. 

По данным на 20 марта в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 103 982 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 9 853 (вчера - 4 014).

При этом уже 97 412 нижегородцев, у которых был COVID-19, вылечились от инфекции. За последние сутки из больниц выписаны еще 397 человек. 11 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 717.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph