Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 20 марта Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 352 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 20 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 348 новых случая COVID-19.

По данным на 20 марта в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 103 982 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 9 853 (вчера - 4 014).

При этом уже 97 412 нижегородцев, у которых был COVID-19, вылечились от инфекции. За последние сутки из больниц выписаны еще 397 человек. 11 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 717.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.