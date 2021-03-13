Оперативный штаб опубликовал данные о заболевших COVID-19 нижегородцах на 21 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 346 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 21 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было выявлено 348 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 21 марта, как и днем ранее, составляет 0,95.

По данным на 21 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 104 328 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3805.

При этом уже 97 791 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 379 человек, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 732.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта внес в указ "О режиме повышенной готовности" изменения, которые направлены на частичное снятие действующих ограничений по коронавирусу.

Изменения касаются работы заведений культуры - там возобновляется работа гардеробов и сферы общепита, где увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.