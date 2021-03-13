НЭТ планирует развитие сети троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МП "Нижегородэлектротранс" планирует развитие сети троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал заместитель генерального директора предприятия Евгений Грабовский в ходе выездного заседания комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

Он отметил, что это будет возможно только при использовании троллейбусов с увеличенным автономным ходом, и на некоторых участках - за счет продления троллейбусной сети.

Речь идет о троллейбусных маршрутах №9 "Пл. Горького – Кузнечиха-2" и №17 "Пл. Минина и Пожарского – Кузнечиха-2". Их предлагается продлить до ЖК "Новая Кузнечиха" и ЖК "Цветы".

Также, НЭТ считает возможным соединить маршрутов №13 "Пл. Минина и Пожарского - Щербинки-2" и №31 "Пл. Минина и Пожарского - Щербинки-2" с автовокзалом "Щербинки".

Было озвучено предложение по восстановлению троллейбусного движения по маршруту №16 "Кузнечиха-2 – Верхние Печеры".

В планах соединение троллейбусной сети депо №3 на пр. Ленина с неиспользуемой троллейбусной линией в Ленинском районе (бывшие маршруты №18 и 23).

В долгосрочной перспективе предлагается расширить маршрутную сеть троллейбусного депо, чтобы улучшить обслуживание жителей ЖК "Торпедо", ул. Мончегорской, пос. Мостотряда и прилегающих территорий. Рассматривается прямой выход к ЖК "Торпедо", минуя пос. Мостотряда.

Обсуждается продление троллейбусных маршрутов №4 "Ул. Минеева – ул. Плотникова" и №14 "ул. Патриотов – ул. Плотникова.

Кроме того, рассматривается соединение двух троллейбусных линий, разделенных железной дорогой "Петряевка-Нижний Новгород - Автозавод". В дальнейшем возможен запуск сквозных троллейбусных маршрутов от станции метро "Пролетарская" через пр. Бусыгина, ул. Дьяконова в мкр. "Соцгород-2" и далее в жилые массивы Автозаводского района.

Еще одна троллейбусная линия, создание которой НЭТ считает возможной, может пойти по ул. Карла Маркса, ул. Бетанкура и Волжской набережной.

Напомним, что парк троллейбусов в 2020 и 2021 годах пополняется транспортными средствами, переданными из Москвы на безвозмездной основе. Первая партия московских б/у троллейбусов была доставлена в Нижний Новгород в конце июля 2020 года. Вторую партию доставят в Нижний Новгород к маю текущего года.

Ранее сообщалось, что трамвайные пути предложили продлить от Мызы до Новинок в Нижнем Новгороде.