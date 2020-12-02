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Общество

Вторую партию московских б/у троллейбусов доставят в Нижний Новгород к маю

20 января 2021 11:59  [57] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вторую партию московских б/у троллейбусов доставят в Нижний Новгород к маю. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) выбрал нового подрядчика, который доставит 40 троллейбусов в Нижний Новгород. Победителем конкурса стало ООО "Паритет", предложившее наименьшую цену - 3,08 млн рублей (начальная цена контракта - 4,6 млн рублей). Всего в конкурсе принимали участие пять компаний.

Троллейбусы должны доставить в Нижний Новгород автомобильным транспортом. Срок доставки с момента погрузки - не более 48 часов. Троллейбусы должны поступить в Нижний Новгород до 30 апреля 2021 года.

Напомним, это уже второй конкурс по выбору компании-транспортировщика. МП "Нижегородэлектротранс" расторгло контракт с ООО "Негабарит-транс", поскольку компания так и не приступила к исполнению своих обязательств по договору. Договор был расторгнут в одностороннем порядке 30 декабря 2020 года, после чего объявлен новый конкурс.

Для взыскания штрафов и пеней по договору МП "Нижегородэлектротранс" обратился в арбитражный суд Нижегородской области.

Дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города 40 б/у троллейбусов из Москвы в октябре. Из 40 троллейбусов 14 будут направлены в троллейбусное депо №1, 13 единиц – в депо №2, еще 13 – в депо №3.

Речь идет о троллейбусах ТРОЛЗА 2009 и 2010 годов выпуска, троллейбусах пассажирский модели 62151 – 2010 и 2011 годов выпуска, троллейбусах СВАРЗМАЗ 6235 – 2011 года выпуска.

Напомним также, что первая партия московских б/у троллейбусов была доставлена в Нижний Новгород в конце июля 2020 года. Троллейбусы приняли в собственность города еще в марте, но их транспортировка была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. Стоимость транспортировки первой партии составила 1,96 млн рублей. Все 30 троллейбусов пополнили парки МП "Нижегородэлектротранс". В августе этого года девять московских б/у троллейбусов вышли на маршруты №№ 12, 13, 15 и 31.

 

 

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Теги:
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