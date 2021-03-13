Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 22 марта Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 339 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 22 марта. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 346 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 22 марта составляет 0.99 (вчера – 0.98).

По данным на 22 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 104 667 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3 732 (вчера – 3 805).

В настоящее время около 2,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,3 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 98 189 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже вылечились от инфекции. За последние сутки из больниц выписаны еще 398 человек, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 746.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 387 540 человек, в том числе за последние сутки протестировано 4 098 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 160,4 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.