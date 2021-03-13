Стало известно число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 23 марта Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 335 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 23 марта. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 339 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 23 марта составляет 0.98 (вчера - 0.99).

По данным на 23 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 105 002 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3 666 (вчера - 3 732).

В настоящее время около 2,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,3 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 98 578 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже вылечились от инфекции. За последние сутки из больниц выписаны еще 389 человек, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 758.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 390 159 человек, в том числе за последние сутки протестировано 2 619 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 161,4 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.