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Политика

Названы подельники дзержинского инспектора ГИБДД, задержанного за мошенничество со страхованием (ВИДЕО)

23 марта 2021 18:44  [109] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще двоих сотрудников ГИБДД подозревают в мошенничестве по делу, где одним из фигурантов является инспектор отдела ГИБДД УМВД России по Дзержинску старший лейтенант полиции Евгений Барсков.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах, соучастниками Барскова выступают два старших инспектора и старших лейтенанта полиции Максим Войнов и Алексей Герасимов. Их также уже задержали по статьям "Мошенничество в сфере страхования" (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ) и "Приготовление к преступлению" (ч. 3 ст. 30 УК РФ).

По местам работы и жительства у них проведены обыски, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что по версии следствия, в 2020 году подозреваемые разработали план по получению страховых выплат за оформление фиктивных ДТП.

Например, 11 мая прошлого года инспектор ДПС от своего имени составил подложные документы о якобы совершенном на территории Дзержинска ДТП с участием трех автомобилей - Lada X-Ray, Honda CR-V и Mercedes Benz. После этого, подозреваемые обратились в суд с иском к Российскому союзу автостраховщиков о взыскании компенсации за причиненный в результате ДТП ущерб на сумму 400 тысяч рублей. В суд были предоставлены подложные документы об обстоятельствах ДТП, изготовленные подозреваемыми. В феврале 2021 года суд удовлетворил данные требования.

Преступную деятельность сотрудников Госавтоинспекции выявило региональное УФСБ. В настоящее время у подозреваемых проходят обыски по месту их работы и проживания.

Ранее сообщалось, что инспектор полиции был задержан за рулем автомашины Lexus, стоимостью 3 млн рублей. Также задержаны другие его подельники - представитель адвокатского сообщества Нижегородской области и ряд юристов, специализирующихся на оформлении страховых случаев по дорожно-транспортным происшествиям и проведении экспертиз в данной сфере деятельности.

По данному факту также проводится проверка ОРЧ (собственной безопасности) ГУ МВД России по Нижегородской области.

 

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Теги:
ГИБДД Мошенничество Уголовное дело
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