Нижегородская администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию ул.Ошарской Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы Ошарской. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Речь идет об участке от улицы Пискунова до улицы Белинского.

Сообщается, что концепция призвана упорядочивать размещение информационных конструкций.

Эксперты проанализировали данный участок и пришли к выводу, что значительная часть конструкций устарела, большое количество выполнено из некачественных материалов и установлено хаотично, без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий.

Новые правила призваны формировать полноценную архитектурно-художественную среду.

Первые дизайн-проекты вывесок на фасадах разработали в Нижнем Новгороде для девяти улиц в 2019 году. Так, к примеру, было установлено, что в Нижегородском районе вывески должны представлять собой объемные буквы без подложки в рамке под цвет фасада.

Напомним, в октябре 2017 года нижегородская администрация утвердила схему размещения вывесок на фасадах домов по ул. Большой Покровской, в ноябре 2017 года– по ул. Варварской, в августе 2018 года – ул.Белинского, в октябре 2020 – на ул. Минина.

C полным перечнем архитектурно - художественных концепций улиц Нижнего Новгорода можно ознакомиться на геоинформационном портале города.