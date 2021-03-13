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Обнародовано число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 24 марта

24 марта 2021 11:59  [58] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 24 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 335 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 24 марта составляет 0.96 (вчера - 0.98).

По данным на 24 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 105 330 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3 597 (вера -3 666).

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 394 006 человек, в том числе за последние сутки протестировано 3 847 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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