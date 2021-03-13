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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 15 районах Нижегородской области

24 марта 2021 14:31  [130] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 15 районах Нижегородской области. Об этом 24 марта сообщили в правительстве региона.

Новые случаи заболевания за прошедшие сутки не зарегистрированы в таких районах, как Арзамасский, Богородский, Большеболдинский, Бутурлинский, Ветлужский, Вознесенский, Городецкий, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, Краснооктябрьский, Кулебакский, Навашинский, Первомайский, Пильнинский, Сеченовский, Сокольский, Чкаловский и Шарангский.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 105 330 человек, из которых 46 269 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 59 061 – за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде по количеству заболевших лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 379 жителей (37 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 207 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 18 жителей), Советский (6 517, +23 заболевших), Московский (4 932, пятеро заболевших), Канавинский (4 760, +13 человек), Сормовский (4 500, еще 10 инфицированных), Приокский (3 567, +четверо заболевших) и Нижегородский (3 407, за сутки - на шестерых заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 360 заболевших жителей), Бор (5 269), Павловский (2 847), Балахнинский (2 731), Выксунский (2 655), Городецкий (2 318), Богородский (2 296).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.

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Теги:
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