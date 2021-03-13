Более 27 млн рублей направят на реставрацию фасада Усадьбы Рукавишникова в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 27 млн рублей направят на реставрацию фасада объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба С. М. Рукавишникова. Главный дом" (Верхне-Волжская набережная, д.7) в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Как говорится в аукционной документации, средства будут выделены из областного и федерального бюджетов.

Компания-подрядчик, которая выиграет в аукционе, должна будет выполнить реставрацию северного фасада с балконом, западного, восточного и южного фасадов. Кроме этого, провести реставрационные работы на въездных воротах и арках, отреставрировать каменный забор.

Все работы должны быть выполнены до 31 июля 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 27,5 млн рублей.

Аукцион назначен на 19 апреля.

СПРАВКА:

Усадьба С. М. Рукавишникова — архитектурный ансамбль в историческом центре Нижнего Новгорода. Построена в период эклектики в 1875—1877 годах. Автором проекта здания является московский архитектор П. С. Бойцов. Является одним из важнейших и известнейших архитектурных памятников города.

Здание усадьбы выступает филиалом Нижегородского государственного художественного музея.