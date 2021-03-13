На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Экономика
25 марта 2021 08:38  [75] Более 27 млн рублей направят на реставрацию фасада Усадьбы Рукавишникова в Нижнем Новгороде
24 марта 2021 15:25  [154] Нижегородская область представила три проекта в рамках программы развития ВЭБ.РФ
24 марта 2021 11:31  [210] Дума Нижнего Новгорода поддержала мартовские изменения в бюджет
24 марта 2021 10:01  [174] Тверская компания отремонтирует участок Ивановского съезда в Нижнем Новгороде
23 марта 2021 17:44  [416] Виды Нижнего Новгорода изобразят на новых тысячных купюрах
23 марта 2021 17:15  [223] Кредитные продукты начнут реализовывать в 2021 году через платформу Финуслуги
23 марта 2021 12:32  [238] Эксперты предупредили о возможном значительном росте цен на бензин
22 марта 2021 17:36  [438] Кластеры "Квантовой долины" хотят построить в трех районах Нижнего Новгорода
19 марта 2021 20:08  [481] НЭТ планирует выплатить все долги в текущем году
19 марта 2021 19:18  [942] ОМК выделит 300 млн рублей на благоустройство Нижегородской ярмарки
Экономика

Более 27 млн рублей направят на реставрацию фасада Усадьбы Рукавишникова в Нижнем Новгороде

25 марта 2021 08:38  [75] Экономика

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 27 млн рублей направят на реставрацию фасада объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба С. М. Рукавишникова. Главный дом" (Верхне-Волжская набережная, д.7) в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Как говорится в аукционной документации, средства будут выделены из областного и федерального бюджетов.

Компания-подрядчик, которая выиграет в аукционе, должна будет выполнить реставрацию северного фасада с балконом, западного, восточного и южного фасадов. Кроме этого, провести реставрационные работы на въездных воротах и арках, отреставрировать каменный забор.

Все работы должны быть выполнены до 31 июля 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 27,5 млн рублей.

Аукцион назначен на 19 апреля.

СПРАВКА:
Усадьба С. М. Рукавишникова — архитектурный ансамбль в историческом центре Нижнего Новгорода. Построена в период эклектики в 1875—1877 годах. Автором проекта здания является московский архитектор П. С. Бойцов. Является одним из важнейших и известнейших архитектурных памятников города.

Здание усадьбы выступает филиалом Нижегородского государственного художественного музея.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аукцион окн Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph