На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2021 15:30  [196] Сормовский район Нижнего Новгорода подтопило талыми водами
27 марта 2021 14:54  [178] Прием документов на новый учебный год стартует в Нижегородском кадетском корпусе
27 марта 2021 14:03  [172] Администрация обязала усилить работу по очистке тротуаров в Приокском районе
27 марта 2021 13:38  [203] Вопросы развития туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" обсудили в Москве
27 марта 2021 13:35  [764] ДУК Приокского района вернул нижегородцам 154 тысячи рублей после вмешательства ГЖИ
27 марта 2021 12:56  [191] Глеб Никитин поздравил Нижегородскую еврейскую общину с праздником Песах
27 марта 2021 12:14  [261] Более 300 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки
27 марта 2021 11:05  [252] Мужество и стойкость росгвардейцев внушают уверенность в благополучном развитии событий, - Глеб Никитин
27 марта 2021 10:36  [185] Подсветку телебашни в Нижнем Новгороде погасят в "Час Земли"
27 марта 2021 10:29  [223] Школа Нижнего Новгорода пожаловалась на качество продуктов ЕЦМЗ
Общество

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 26 марта

26 марта 2021 11:44  [745] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 326 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 26 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера был зарегистрирован 331 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 26 марта составляет 0.95 (вчера - 0.96).

По данным на 26 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 105 987 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3 472 (вчера - 3 536).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 99 723 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 380 человек, а 10 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 792.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 404 987 человек, в том числе за последние сутки протестировано 5 524 жителя. Охват тестированием за сутки составил 172,5 процедуры на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph