Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 17 районах Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 17 районах Нижегородской области. Об этом 26 марта сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 105 987 человек, из которых 46 516 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 59 471 – за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде со вчерашнего дня диагноз COVID-19 поставлен 92 жителям, увеличив число заболевших до 46 424.

По количеству заболевших лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 423 жителей (14 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 221 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 5 жителей), Советский (6 535, +1 заболевший), Московский (4 966, еще 11 заболевших), Канавинский (4 809, +18 человек), Сормовский (4 547, еще 23 инфицированных), Приокский (3 590, +15 заболевших) и Нижегородский (3 425, за сутки - на 5 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 430 заболевших жителей), Бор (5 280), Павловский (2 852), Балахнинский (2 743), Выксунский (2 662), Городецкий (2 368), Богородский (2 340).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.