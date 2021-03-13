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Бизнес

Первый брутто-контракт с перевозчиком заключен в Нижегородской области

26 марта 2021 17:53  [418] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый брутто-контракт с перевозчиком заключен в Нижегородской области. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Саватеев в рамках правительственного часа в областном Законодательном собрании.

Брутто-контракт заключен с 1 марта на семь муниципальных маршрутов Нижнего Новгорода (А-5, А-23А, А-25, А-27, А-33, А-53А, А-53Б) на сумму 42,7 млн рублей. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года.

"Цель перехода на брутто-контракты – повышение качества обслуживания пассажиров. Перевозчик получает гарантированный доход, выводя на линию определенное количество подвижного состава, соблюдая правила перевозки пассажиров. Его доход зависит не от того, как много людей поедет в автобусе, а от того, насколько четко соблюдается расписание. Такой подход делает перевозки гораздо более комфортными и безопасными", - пояснил Павел Саватеев.

Напомним, что сейчас ведется разработка новой транспортной схемы нижегородской агломерации. Этим занимается АО "Институт "Стройпроект". Реализация транспортной схемы оценивается в 111 млрд рублей. Окончательный вариант цифровой маршрутной сети планируется представить в конце июля 2021 года. 

В рамках ее создания планируется переход на брутто-контракты с перевозчиками. При использовании системы брутто-контрактов минтранс на конкурсной основе будет предоставлять не маршруты, а объем транспортных услуг. То есть, перевозчики станут выходить на конкурс, где уже прописаны необходимые параметры их работы (интервалы движения, тарифы и т.д.).

Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. При этом деньги за проезд поступают в бюджет региона, а уж из него - на оплату работы перевозчика.

Ранее председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович заявлял, что брутто-контракты "являются достаточно хорошей формой работы с перевозчиками".

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Теги:
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