Более 300 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки Общество

Более 300 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области за сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным на 27 марта в регионе выявлено 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 пациент – выздоровел.

Отметим, что за минувшие сутки в Нижегородской области от COVID-19 скончались девять человек. Таким образом количество летальных исходов возросло до 2 801.

На сегодняшний день Нижний Новгород, Дзержинск и Бор – территории с высоким количеством заболевших коронавирусной инфекций. Первомайский и Спасский районы Нижегородской области оказались в конце списка, там зарегистрировано наименьшее количество жителей, зараженных и переболевших коронавирусом.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.