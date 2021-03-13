Врачи будут проходить повышение квалификации при ПИМУ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Врачи будут проходить повышение квалификации при Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, накануне заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов принял участие в конференции работников и обучающихся вуза.

Основной темой конференции стало подведение итогов работы вуза в минувшем году и презентация стратегии развития до 2030 года.

"Кадровое развитие здравоохранения Нижегородской области - одна ключевых задач правительства региона, этот вопрос - первый в повестке предстоящей коллегии регионального Минздрава и одно из направлений нашей постоянной совместной работы с ПИМУ. Университет героически "подставил свое плечо" региону в пандемию: тысячи студентов-волонтеров помогали нашим больницам и поликлиникам, преподаватели и врачи работали в "красных зонах" СOVID-госпиталей", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра, врачи университетской клиники ПИМУ и сотрудники клинических кафедр принимают активное участие в оказании медицинской помощи нижегородцам по разным профилям: травматология и ортопедия, комбустиология (ожоговая медицина), онкодерматология, педиатрия.

Ректор вуза Николай Карякин заявил о готовности медуниверситета участвовать в повышении квалификации врачей в рамках новой модели непрерывного медицинского образования.

"Мы уходим от прежнего формата, когда врач повышал квалификацию раз в пять лет. Теперь учеба носит модульный и постоянный характер, очное обучение сочетается с дистанционным, что важно для сохранения медика на рабочем месте, и обновление знаний происходит без ущерба для доступности медицинской помощи", - подчеркнул Николай Карякин.

Напомним, что федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" входит в национальный проект "Здравоохранение". Его ключевая задача – ликвидация дефицита врачей и среднего медперсонала в медицинских организациях регионов.