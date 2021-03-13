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Общество

Нижегородская прокуратура проверяет информацию о забастовке рабочих на строящейся трассе М-12

30 марта 2021 09:56  [195] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородская прокуратура проверяет информацию о забастовке рабочих на строящейся трассе М-12. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, Арзамасской городской прокуратурой с привлечением специалиста Госинспекции труда организована проверка информации, размещенной в СМИ о забастовке дорожников на строящейся трассе М-12.

В частности, сотрудники прокуратуры проверят информацию о невыплате зарплаты дорожным рабочим.

В случае выявления нарушений трудового законодательства прокуратурой будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, что строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань пройдет в восемь этапов.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

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Теги:
Дороги Прокуратура Строительство
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