"Автодор" опроверг информацию о забастовке рабочих на строительстве трассы М-12 "Москва – Казань" Общество

ГК "Автодор" опроверг информацию о забастовке рабочих на строительстве трассы М-12 "Москва – Казань", сообщили в пресс-службе компании.

В настоящий момент на участке более 120 километров идёт устройство площадок для складирования песка и щебня, бытовых городков, а также подготовка к прокладке технологических дорог. Все работы ведутся по графику, в штатном режиме.

Как отметили в пресс-службе АО "ДСК "Автобан", информация о забастовке рабочих "подрывает деловую репутацию компании" и "является ложной".

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о забастовке рабочих на строящейся трассе М-12. Арзамасской городской прокуратурой с привлечением специалиста Госинспекции труда организована проверка информации, размещенной в СМИ о забастовке дорожников на строящейся трассе М-12.

В частности, сотрудники прокуратуры проверят информацию о невыплате зарплаты дорожным рабочим.

На сегодняшний день в регионе уже стартовали работы по подготовке к строительству 4 этапа скоростной магистрали М-12 "Москва – Казань".

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.