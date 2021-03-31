Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области. Об этом 31 марта сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 107 452 человек, из которых 47 162 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 60 290 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 158 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 590 жителей (22 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 275 человек, за сутки коронавирус подтвердился у трех жителей), Советский (6 665, +44 заболевших), Московский (5 015, еще 8 заболевших), Канавинский (4 856, +12 человек), Сормовский (4 645, еще 32 инфицированных), Приокский (3 655, +25 заболевших) и Нижегородский (3 461, за сутки - на 12 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 568 заболевших жителей), Бор (5 352), Павловский (2 887), Балахнинский (2 760), Выксунский (2 730), Богородский (2 399) и Городецкий (2 398).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.