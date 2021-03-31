инвест-проект
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 31 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2021 14:59  [1] Жители Первомайска голосуют за благоустройство парка в рамках проекта "Вам решать"
31 марта 2021 14:51  [30] Семь центров для лечения проблем кровообращения создадут в Нижегородской области
31 марта 2021 14:24  [71] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области
31 марта 2021 14:09  [118] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным COVID-19 на 31 марта
31 марта 2021 13:51  [118] Автобусная остановка у ж/д станции "Починки" в Нижнем Новгороде заработает в мае
31 марта 2021 13:47  [207] Заявление на зачисление в "Школу 800" можно будет подать летом
31 марта 2021 13:32  [95] СК и прокуратура заинтересовались ОКН, находящемся на грани разрушения в Нижнем Новгороде
31 марта 2021 13:10  [131] "Доброрубли" в Нижегородской области можно получить за экологические акции
31 марта 2021 13:01  [92] Проблему ночной продажи алкоголя обсудили в Нижнем Новгороде
31 марта 2021 12:24  [90] Энергетики "Т Плюс" вручили награды победителям конкурса творческих работ лицея №38
Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области

31 марта 2021 14:24  [71] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области. Об этом 31 марта сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 107 452 человек, из которых 47 162 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 60 290 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 158 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 590 жителей (22 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 275 человек, за сутки коронавирус подтвердился у трех жителей), Советский (6 665, +44 заболевших), Московский (5 015, еще 8 заболевших), Канавинский (4 856, +12 человек), Сормовский (4 645, еще 32 инфицированных), Приокский (3 655, +25 заболевших) и Нижегородский (3 461, за сутки - на 12 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 568 заболевших жителей), Бор (5 352), Павловский (2 887), Балахнинский (2 760), Выксунский (2 730), Богородский (2 399) и Городецкий (2 398).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph